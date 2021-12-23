Путин назвал главное условие для признания РФ правительства "Талибана"*

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал, признает ли Россия правительство экстремистской организации "Талибан"*, боевики которой установили господство над Афганистаном. Лидер подчеркнул, что решение по этому вопросу должно быть консолидированным.

Глава государства выразил надежду на развитие отношений между странами, которое позволит установить мир на территории региона. Стабильность в Афганистане необходима РФ из-за угрозы проникновения радикалов в страну, отметил Путин. Он напомнил и о проблеме поставок наркотиков из республики. По данным президента, 90% опиатов доставляют из этого государства.

"Надо исходить из реалий. Исходить из того, что всё-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы. Только это может создать условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане", — сказал Путин, когда отвечал на вопрос о признании Москвой власти талибов* в республике.

Вместе с этим он призвал помочь афганцам. Особенную поддержку обязаны оказать страны, которые отвечают за кризис в стране, заявил президент. Также он указал на необходимость разморозить денежные авуары.

Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа 2021 года. Президент республики Ашраф Гани бежал из страны.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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