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Путин назвал главное условие для признания РФ правительства "Талибана"*

Политика

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал, признает ли Россия правительство экстремистской организации "Талибан"*, боевики которой установили господство над Афганистаном. Лидер подчеркнул, что решение по этому вопросу должно быть консолидированным.

Путин назвал главное условие для признания РФ правительства "Талибана"*

Глава государства выразил надежду на развитие отношений между странами, которое позволит установить мир на территории региона. Стабильность в Афганистане необходима РФ из-за угрозы проникновения радикалов в страну, отметил Путин. Он напомнил и о проблеме поставок наркотиков из республики. По данным президента, 90% опиатов доставляют из этого государства.

"Надо исходить из реалий. Исходить из того, что всё-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы. Только это может создать условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане", — сказал Путин, когда отвечал на вопрос о признании Москвой власти талибов* в республике.

Вместе с этим он призвал помочь афганцам. Особенную поддержку обязаны оказать страны, которые отвечают за кризис в стране, заявил президент. Также он указал на необходимость разморозить денежные авуары.

Талибы захватили власть в Афганистане 15 августа 2021 года. Президент республики Ашраф Гани бежал из страны.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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