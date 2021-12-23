Гуманитарная ситуация в Афганистане серьёзная, но ожидаемых миграционных потоков нет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.
По его словам, ещё есть проблемы с оказанием финансовой помощи.
Ранее сообщалось, что Россия доставила в Афганистан более 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
15 августа талибы (члены "Талибана", запрещённой в России террористической организации) вошли в столицу Афганистана Кабул и заявили, что война окончена. Президент покинул страну. Последние две недели августа шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули страну.
В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана.
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Прекращение поставок российского газа в Германию по сети "Ямал — Европа" не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.