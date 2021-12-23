Президент России Владимир Путин заявил, что предпринимал все усилия для раскрытия убийств Анны Политковской и Бориса Немцова.
"Есть мнение, что заказчики убийств Политковской и Немцова спрятались, но органам следствия это неизвестно", — сказал лидер страны на большой пресс-конференции.
Журналистка "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Политик Борис Немцов был убит неподалёку от Кремля 27 февраля 2015 года.
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Прекращение поставок российского газа в Германию по сети "Ямал — Европа" не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.