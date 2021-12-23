Путин: я делал всё для раскрытия убийств Политковской и Немцова

Президент России Владимир Путин заявил, что предпринимал все усилия для раскрытия убийств Анны Политковской и Бориса Немцова.

"Есть мнение, что заказчики убийств Политковской и Немцова спрятались, но органам следствия это неизвестно", — сказал лидер страны на большой пресс-конференции.

Журналистка "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Политик Борис Немцов был убит неподалёку от Кремля 27 февраля 2015 года.