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Захарова не поняла, чему радуется Польша, купившая у США б/у-шную бронетехнику

Политика

Министр обороны Польши во вторник поделился радостью: Варшава закупила у США крупную партию бронемашин:

 

Но Россия почему-то совсем не испугалась "возросшей мощности" польской армии, "оптом купившей у американцев 300 б/ушных БТР "Кугуар".

"Пан Блащак объявил, что подержанные новинки укрепят потенциал подразделений, расположенных в восточной Польше. Достойная техника для достойной армии, — написала в ТГ Мария Захарова и добавила: — Вместо серьёзного анализа российских конструктивных предложений по глобальной и европейской безопасности, по Польше в сторону восточных рубежей идёт колонна американской рухляди. Фильм-катастрофа с саундтреком "Праздник к нам приходит".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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