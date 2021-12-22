Министр обороны Польши во вторник поделился радостью: Варшава закупила у США крупную партию бронемашин:
Но Россия почему-то совсем не испугалась "возросшей мощности" польской армии, "оптом купившей у американцев 300 б/ушных БТР "Кугуар".
"Пан Блащак объявил, что подержанные новинки укрепят потенциал подразделений, расположенных в восточной Польше. Достойная техника для достойной армии, — написала в ТГ Мария Захарова и добавила: — Вместо серьёзного анализа российских конструктивных предложений по глобальной и европейской безопасности, по Польше в сторону восточных рубежей идёт колонна американской рухляди. Фильм-катастрофа с саундтреком "Праздник к нам приходит".
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