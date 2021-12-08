Песков: Нуланд прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление государственного секретаря США Виктории Нуланд о попытках российского лидера Владимира Путина воссоздать СССР.

По словам государственного деятеля, Нуланд должна отлично осознавать, что возродить Советский Союз в наши дни уже нельзя, передаёт РИА Новости.

"Госпожа Нуланд отлично разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. Я убеждён: она, как и мы, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что подобных планов у президента РФ сегодня нет.

Ранее Нуланд сообщила, что Путин якобы собирается возродить СССР в качестве "проекта своего наследия". В Совете Федерации считают, что подобные высказывания осуществляются в рамках тактики американцев по "вбрасыванию нелепых домыслов" в публичный дискурс.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.