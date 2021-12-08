Замгоссекретаря США Нуланд: Путин хочет воссоздать СССР

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что у США есть опасения, что лидер России Владимир Путин хочет "воссоздать СССР". По мнению представителя Госдепа, таким образом он хочет оставить след в истории.

При этом Нуланд подчеркнула, что никто не знает, "как далеко зайдёт" Путин.

"Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворён съеденным или он решит пойти дальше?", — цитирует заместителя госсекретаря РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Нуланд о российском газопроводе "Северный поток-2". Так, по её словам, США "очень надеется", что Германия всё же остановит его запуск в случае, если Россия "вторгнется" на Украину.

Однако в бундестаге уже заявляли, что не будут "шантажировать" Москву остановкой газопровода. По мнению германских депутатов, решить конфликт в Незалежной поможет исключительно дипломатия.

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