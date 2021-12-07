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"Поток сознания": глава МИД Лавров раскритиковал заявления украинских политиков

Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "потоком сознания" недавние высказывания украинских политиков.

"Поток сознания": глава МИД Лавров раскритиковал заявления украинских политиков

По его словам, Киев постоянно меняет свои позиции по тем или иным проблемам, передаёт РИА Новости.

"И тот же господин Зеленский, и его министр. Вот, у них новый министр обороны, который был вице-премьером, вчера, по-моему, произнёс, что Украина должна пригласить или уже пригласила англичан, канадцев и американцев на передовую линию на Донбассе. Через два часа он сказал, что приглашать не будут", — подчеркнул глава МИД.

Лавров предположил, что "старшие товарищи" порекомендовали руководителю Минобороны Украины Алексею Резникову опровергнуть свои заявления.

"Там не один поток сознания, там потоки сознания, которые разнонаправленны", — считает министр.

Ранее Резников заявлял, что Запад должен разместить своих военных в стране на случай "крупномасштабного нападения" РФ.

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