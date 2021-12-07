"Поток сознания": глава МИД Лавров раскритиковал заявления украинских политиков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "потоком сознания" недавние высказывания украинских политиков.

По его словам, Киев постоянно меняет свои позиции по тем или иным проблемам, передаёт РИА Новости.

"И тот же господин Зеленский, и его министр. Вот, у них новый министр обороны, который был вице-премьером, вчера, по-моему, произнёс, что Украина должна пригласить или уже пригласила англичан, канадцев и американцев на передовую линию на Донбассе. Через два часа он сказал, что приглашать не будут", — подчеркнул глава МИД.

Лавров предположил, что "старшие товарищи" порекомендовали руководителю Минобороны Украины Алексею Резникову опровергнуть свои заявления.

"Там не один поток сознания, там потоки сознания, которые разнонаправленны", — считает министр.

Ранее Резников заявлял, что Запад должен разместить своих военных в стране на случай "крупномасштабного нападения" РФ.

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