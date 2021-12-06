Глава Минобороны Украины пугает Европу волной из пяти миллионов беженцев

Министр обороны Украины решил поднять вопрос об одной из главных проблем Европейского Союза — крупномасштабной миграции — на фоне заявлений американцев о том, что Россия планирует вторжение в его страну.

Алексей Резников, возглавивший Минобороны Украины в ноябре, выступая в Атлантическом совете, предупредил, что, в случае вторжения России на Украину, в Европу хлынет поток беженцев в количестве 5 миллионов человек.

К слову, согласно данным статистики Незалежной, с 2014 года примерно столько граждан страны её уже покинуло:

около двух миллионов человек уехали в Россию, остальные — в европейские страны.

Резников заявил, что существует "реальная неопределенность” в отношении того, понимает ли Брюссель, какое влияние окажет крупномасштабное российское вторжение в Украину на весь континент и объяснил лидерам ЕС потенциально "катастрофические последствия” конфликта. По поводу, которого, кстати, Россия неоднократно заявляла, что не намерена его начинать.

"Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, было бы лишь одной из многих серьезных проблем, стоящих перед европейским обществом.

Кризис также поставит под угрозу продовольственную безопасность Европы, поскольку импорт зерна и других товаров первой необходимости из России и Украины прекратится из-за боевых действий", — отметил украинский министр.

По его словам, "российское вторжение ознаменовало бы окончательный конец основанного на правилах международного порядка”, открыв путь к "новой эре глобальной нестабильности”, которая может подорвать десятилетия мира в Европе.

"Чтобы избежать такого сценария, западные лидеры должны продемонстрировать свою решимость противостоять давлению России, одновременно укрепляя Украину”, — настаивал Резников. - Со своей стороны, мы привержены защите Европы от агрессии России”.

Напомним, Киев и его сторонники в Вашингтоне размышляют о возможности российского "вторжения” в Украину с прошлого месяца. Не далее, как в субботу неназванный правительственный чиновник США сообщил газете Washington Post, что, "по оценкам разведки, военная операция Москвы может быть начата в начале нового года и в ней примут участие до 175 000 военнослужащих".

Россия отвергла эти заявления как беспочвенные попытки посеять "истерию” и подтвердила, что у нее нет планов нападать ни на одну нацию. И обвинила НАТО в наращивании военного присутствия в Восточной Европе и в "поощрении” Киева полагаться на применение силы для урегулирования конфликта в Донбассе вместо того, чтобы искать решение путем переговоров.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина станет одной из ключевых тем в повестке дня его виртуальной встречи с Владимиром Путиным во вторник.

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