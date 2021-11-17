Эксперт по энергетике: РФ не начнёт войну, пока Украина "сгрызает себя изнутри"

Эксперт в области энергетики, исполнительный директор ассоциации теплокоммунэнерго Украины Андрей Гнатуш заявил, что Россия не собирается нападать на украинский народ в ближайшее время.

По его словам, страна под управлением Владимира Зеленского столкнулась с большим количеством проблем. Сейчас Украина, как отмечает эксперт, "сгрызает себя изнутри", передаёт телеканал "Наш".

"Зачем РФ воевать с нами, если мы себя сгрызаем изнутри? Им достаточно перекрыть нам нормальную поставку угля из того же Казахстана", — сказал Гнатуш.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин "играет в свою игру". Эксперт убеждён: Россия способна нанести вред Украине, даже не начиная войну.

Напомним, Украина и Запад уже давно называют Россию страной-агрессором. Однако в Кремле всячески сопротивляются обвинениям и утверждают, что РФ не собирается начинать боевые действия.

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