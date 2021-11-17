Сергей Лавров обвинил Варшаву в нарушении международного права

Комментируя события на границе между Польшей и Белоруссией, где во вторник произошли столкновения между мигрантами и польскими силовиками, глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Варшаву в нарушении международного права.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, он назвал поведение Польши "неприемлемым" в условиях продолжающегося миграционного кризиса на ее границе.

"Я думаю, что слезоточивый газ, водометы, выстрелы над головами мигрантов в направлении Белорусcии — все это отражает намерение скрыть свои действия, — сказал Лавров. — Они не могут не понимать, что нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и другие соглашения международного сообщества. Конечно, они это понимают."

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