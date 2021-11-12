Политики укрылись в бункере в ходе учений по опасной вспышке COVID-19 в Израиле

Израильские политики спустились в военный бункер в ходе учений, имитирующих вспышку нового смертоносного штамма коронавирусной инфекции.

Как сообщает Reuters, в мероприятии принял участие премьер-министр страны Нафтали Беннет и его ближайшее окружение. Накануне, 11 ноября, они спрятались в бункере, построенном под Иерусалимом больше 10 лет назад. Тогда власти были озабочены ядерной программой Ирана и ракетными обстрелами со стороны Ливана и сектора Газа. В связи с этим было решено возвести укрытие на случай чрезвычайной опасности.

Сейчас бункер называют Национальным центром управления, его уже использовали для координации мер при первой вспышке COVID-19 в прошлом году.

Учения, проводимые в формате военной игры, получили условное наименование Omega.

Главная цель, которую преследовали политики, заключалась в подготовке государства к возможной вспышке более смертоносной разновидности коронавируса.

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