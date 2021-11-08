Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с директором ЦРУ Бёрнсом

Российский лидер Владимир Путин разговаривал по телефону с руководителем ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как заявил пресс-секретарь президента, Путин и Бёрнс обсудили следующие темы:

российско-американские отношения;

дипломатический кризис;

региональные конфликты;

кибербезопасность.

"Такой телефонный разговор имел место", — ответил на соответствующий вопрос журналистов Песков, слова которого передаёт ТАСС.

Ранее Бёрнс посетил Москву и поговорил с экс-главой ФСБ, секретарём Совета Безопасности Николаем Патрушевым. По словам российских властей, предметом беседы стали отношения России и Америки, однако источники CNN заявили, что мужчины обсуждали Украину. Также собеседники западного СМИ сообщили о звонке Бёрнса президенту Владимиру Зеленскому.

При этом член комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий осудил западных журналистов за формирование иллюзии противостояния Вашингтона "российской агрессии". Парламентарий выразил сожаление из-за позиции американских либералов, которые не воспринимают даже намёки на нормальный диалог с Москвой.

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