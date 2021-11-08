Ликвидатор аварии на АЭС в Чернобыле: "Пусть Зеленский нам хоть чем-то поможет"

Ликвидатор катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции анонимно сообщил, что украинские власти практически не помогают людям, которые защищали страну.

Он попросил, чтобы Владимир Зеленский помог им "хоть чем-нибудь", передаёт телеканал "Наш". При этом мужчина подчеркнул: в живых осталось совсем немного специалистов, которые предотвращали аварию на АЭС.

"Нам выдали медали, но никто и копеечки не дал и не вспомнил", — отметил житель Чернигова.

По его словам, на Украине сейчас накопилось множество проблем:

старение сёл;

бедность;

подорожание кормов для животных.

Мужчина, будучи ликвидатором катастрофы в Чернобыле, сейчас находится на пенсии и получает 189 гривен (517 рублей) в месяц в качестве доплаты от государства.

"Сама пенсия минимальная — 1854 гривен (5072 рубля), потому что в 50 лет отправили на пенсию, и никто тогда надбавки мне не дал", — заключил он.

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