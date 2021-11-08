Ликвидатор катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции анонимно сообщил, что украинские власти практически не помогают людям, которые защищали страну.
Он попросил, чтобы Владимир Зеленский помог им "хоть чем-нибудь", передаёт телеканал "Наш". При этом мужчина подчеркнул: в живых осталось совсем немного специалистов, которые предотвращали аварию на АЭС.
"Нам выдали медали, но никто и копеечки не дал и не вспомнил", — отметил житель Чернигова.
По его словам, на Украине сейчас накопилось множество проблем:
Мужчина, будучи ликвидатором катастрофы в Чернобыле, сейчас находится на пенсии и получает 189 гривен (517 рублей) в месяц в качестве доплаты от государства.
"Сама пенсия минимальная — 1854 гривен (5072 рубля), потому что в 50 лет отправили на пенсию, и никто тогда надбавки мне не дал", — заключил он.
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