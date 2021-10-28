Трамп: из-за "налога на миллиардеров" американцы побегут в другие страны

В случае введения в США так называемого "налога на миллиардеров", предложенного демократами, многие богачи уедут в другие страны. Такое мнение выразил экс-президент Дональд Трамп.

По его словам, бизнесмены оставят Америку "на произвол судьбы", передаёт ТАСС. При этом сам он не собирается покидать США, даже если изменения законодательно утвердят.

"Я знаю все эти страны с мудрым руководством, и они в восторге от того, что радикально левые маньяки делают в Конгрессе", — высказался политик.

Трамп уточнил, что выезд из страны не позволит ему в дальнейшем снова баллотироваться на президентский пост. Вместе с тем, по его мнению, остальные бизнесмены не будут следовать его примеру и сразу же уедут.

Аналогичных взглядов придерживается Илон Маск. В своём Twitter-аккаунте предприниматель подчеркнул, что "налог на миллиардеров" не поможет решить проблему государственного долга США, превышающего 28,9 триллиона долларов.

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