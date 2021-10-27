Вассерман поддержал инициативу бизнеса об обязательной вакцинации

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Pravda.Ru положительно оценил предложение бизнес-ассоциаций АКОРТ и АКИТ сделать вакцинацию обязательной.

Вассерман поддержал инициативу о переходе к обязательной вакцинации.

"Я к этому призываю уже примерно полгода с того самого момента, когда стал очевиден накал антипрививочных фальшивок. Более того, в одном из моих комментариев в авторской программе "Открытым текстом" я прямо говорю, что считаю лозунг "Моё тело — моё дело" таким же преступным, как и все прочие фантазии тоталитарной секты либералов". Считаю, что никаких оснований для отказа от прививок, кроме медицинских противопоказаний, быть не может", — отметил депутат.

Он добавил, что люди, выступающие против вакцинации, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь всех остальных граждан.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направили вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко письмо, в котором попросили ввести обязательную и всеобщую вакцинацию от коронавируса.

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