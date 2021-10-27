У адвоката Саакашвили забрали паспорт в Грузии и отправили на Украину

Украинский адвокат Евгений Грушовец, представляющий интересы Михаила Саакашвили, не смог попасть в Грузию. В аэропорту Тбилиси у него забрали паспорт и отправили в Киев.

В своём Facebook-аккаунте Грушовец сообщил, что ему даже не объяснили причины изъятия документа.

"Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Михаилу Саакашвили, но, увы, возвращаюсь в Украину. Стюардесса называет меня "депортированный пассажир", — поделился адвокат.

Власти Грузии пока не комментировали решение о депортации Евгения Грушовца.

1 октября бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и поместили в тюрьму. Он заочно осуждён по уголовным делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности экс-политик приговорён к девяти годам лишения свободы.

Также он является фигурантом ещё нескольких дел, которые сейчас рассматриваются в судах.

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