Песков расшифровал выступление Путина на Валдае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что было бы абсурдно воспринимать выступление Владимира Путина на Валдайском форуме как заявление о новой конфронтации с Западом на основе ценностей.

По словам спикера Кремля, президент хотел донести идею о том, что Москва готова сотрудничать, но не позволит западным странам давать ей уроки.

"С моей точки зрения, смысл сказанного сводится к тому, что мы никому не даём уроков, а Вы нам не давайте. Мы можем позволить себе жить так, как хотим. При этом мы будем рады быть с вами друзьями и сотрудничать, но не смейте нас поучать — мы больше не будем этого терпеть", — подчеркнул Песков, вытупая в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, во время своего выступления на форуме дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, Владимир Путин рассказал, в частности, о подлинных ценностях, подчеркнув ценность жизни и семьи. Глава российского государства отметил, что борьба за равенство и против дискриминации на Западе превращается в "агрессивный догматизм на грани абсурда", в то время как "навязчивый акцент" на расовых вопросах "еще больше разделяет" людей.

Кроме того, президент заявил, что в ряде европейских стран обсуждение гендерных прав мужчин и женщин "превратилось в полную фантасмагорию". В связи с этим Путин выразил поддержку "рациональному консерватизму", значение которого как основы политического курса возросло в нынешних условиях в мире.

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