Политолог назвал главные заявления Путина на Валдайском форуме

Профессор Дипломатической Академии МИД России, политолог Владимир Штоль в беседе с Pravda.Ru прокомментировал ключевые высказывания российского президента Владимира Путина о современном мироустройстве и идеологическом направлении нашей страны.

"Впервые была внятно заявлена позиция России, те цели, куда мы стремимся, что мы хотим нести в качестве своего идеологического наполнения и своего самовыражения. Президент говорил о разумном консерватизме. Я бы сказал, что важнейшим трендом в нашем современном развитии должна быть консервативная модернизация, эволюция через ценность консервативных подходов", — заявил специалист.

Также он отметил, что Путин выступил за общее понимание международной безопасности и указал на "недоустроенность" современной системы международных отношений.

"Ещё Путин вновь подчеркнул важность сохранения именно роли национальных государств. Потому что в период после развала СССР и такого глобального либерального подхода в международных отношениях сложилось достаточно спорное положение о том, что роль национальных государств в условиях глобализации нивелируется, государства растворяются, наступает мир по-американски. Но как мы видим, действительно в последние годы, особенно в связи с пандемией COVID-19 роль национальных государств всё больше и больше выходит на первый план", — сказал Штоль.

Ранее во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин подчеркнул, что в России при формировании своих подходов будут руководствоваться принципами разумного консерватизма.

"Он (Бердяев — Прим. ред.) говорил, что консерватизм это не то, что мешает идти вверх и вперёд, а то, что мешает идти назад и вниз, к хаосу. Если мы так будем относиться к консерватизму, то это будет большим подспорьем для развития", — заявил президент.

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