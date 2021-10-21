Симоньян восхитила сформулированная Путиным идеология РФ

Маргарита Симоньян слушает Владимира Путина на Валдайском форуме. Она выражает своё согласие с мнением президента РФ, которого называет своим начальником. Особенно журналистку впечатлили идеологические принципы, озвученные лидером государства.

Владимир Путин в своей речи на форуме назвал революцию путем на усугубление. Он отметил, что ни одна революция не стоила того урона, которая она принесла человечеству.

Симоньян поприветствовала такое мнение.

"Слушаю начальника на Валдайском форуме прямо сейчас. Кстати, очно. Очень мощно говорит про русскую революцию сейчас. Мощно и однозначно — не стоила она того урона, который нанесла", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Понравилось главному редактору RT и сравнение режима большевизма с принципами запада.

"Большевики проявляли нетерпимость к любым другим мнениям. В западных странах сейчас то же самое происходит", — отметила журналистка.

Владимир Путин объяснил в своей речи идеологическую составляющую российской жизни.

"Вот и сформулирована наша идеология. Умеренный консерватизм. И отлично", — одобрила Симоньян

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