Кабмин РФ поддержал законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сказал, что правительство поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию.

Ранее законопроект поддержал Верховный суд РФ. Бывший уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова призывала как можно быстрее ужесточить наказание за педофилию.

В сентябре депутаты Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также сенатор Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности детей. Он предполагает пожизненное заключение за педофилию и расширение её возрастного ценза с 14 до 18 лет. Также в документе предлагается пожизненно лишать свободы педофилов-рецидивистов и лиц, совершивших преступление в отношении двух и более детей.

Законопроект стал реакцией на вызвавший широкий общественный резонанс инцидент в Киселёвске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний мужчина изнасиловал и убил двух 10-летних школьниц.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.