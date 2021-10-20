Востоковед объяснил важность московских переговоров с талибами* для властей РФ

Встреча российских властей с талибами*, проходящая 20 октября в Москве, важна с точки зрения накопления переговорного опыта, заявил востоковед, историк и общественный деятель Геннадий Авдеев, отвечая на вопрос Pravda.Ru о перспективах визита в страну новых властей Афганистана.

"Узнать их умонастроения, увидеть воочию, услышать напрямую высказывания лидеров движения о своих взглядах на нынешнюю ситуацию и о том, как они собираются дальше выстраивать свою международную политику, в частности, и с Россией и в отношении ближайших соседей Афганистана — это очень важно с точки зрения накопления опыта переговорного процесса",- отметил Авдеев.

Он также подчеркнул, что проходящая в среду встреча не разрешит всех противоречий, которые существуют между "Талибаном"* и Москвой.

"Слишком уж глубоки эти противоречия, что их можно решать за один присест за столом переговоров", — заявил востоковед.

По мнению Авдеева, переговоры с талибами*, будут в любом случае полезными для Москвы, поскольку они позволят иметь представление об изменениях в мировоззрении новых властей Афганистана в соответствии с развитием обстановки в этой стране.

20 октября в российской столице проходит III заседание Московского формата консультаций по Афганистану. Участие в ней принимает делегация талибов* во главе с заместителем руководителя правительства Абдулом Саламом Ханафи.

* "Талибан" — организация запрещена в РФ

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