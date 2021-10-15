Талибы* приедут в Россию на встречу "московского формата" по Афганистану

Представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи заявил, что делегация талибов* (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) приедет в Россию, чтобы принять участие во встрече "московского формата" по Афганистану, которая пройдёт 20 октября.

По словам Балхи, делегацию возглавит заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. В Москве талибы намерены обсудить с представителями разных стран вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал встречу "московского формата". Участники мероприятия обсудят возможность оказания гуманитарной помощи Афганистану и затронут тему защиты прав человека в стране. На встречу приглашены представители движения "Талибан".

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