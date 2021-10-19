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Вице-спикер ГД: Украина доживает последние "самостийные" дни

Политика

Вице-спикер российской Госдумы Пётр Толстой в эфире ТК НТВ заявил, что "Украина — часть России" и что все, кто не верит, скоро в этом убедятся. Подкрепил свои слова политик тем, что рассказал о возможных "сценариях процесса возращения" — от краха экономики до народного восстания.

По словам Толстого, сейчас Незалежная "находится на грани катастрофы" и именно осознание этого факта станет началом "возвращения исторических русских земель в состав России".

"Часть Украины уже отторгнута — это результат гражданской войны. Будущее остальной части туманно. Если там и дальше будут игнорировать интересы 20 миллионов русских, то фейковое государство закончится — не будет никакой Украины <…> а вся публика, которая ходит с фашистскими знаменами и зигует, побежит за натовскими самолётами, как бежали в Афганистане моджахеды, хватаясь за фюзеляж".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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