Путин уверен: США сами роют яму доллару

Президент России в среду дал большое интервью телеканалу CNBC. В нём Владимир Путин, в частности, отметил, что США сами ставят под угрозу доллар как мировую резервную валюту, используя его как инструмент своей санкционной политики.

"Мне кажется, что США совершают большую ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента. И это происходит потому, что они препятствуют расчёту в долларах продуктов санкций", — заявил Путин.

Глава государства отметил, что в такой ситуации такие страны, как Россия и другие, находящиеся под санкциями Вашингтона, вынуждены переходить на расчёты в других валютах.

Кроме того, Путин уточнил, что ряд стран предпочитает снижать процент доллара в своих резервах и меньше использовать его в сделках со своими контрагентами, видя текущую ситуацию и опасаясь, что эта валюта может быть использована против них:

"В результате даже самые близкие партнёры и союзники США сокращают долю доллара в своих резервах, это статистический факт", — заключил он.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы полностью отказаться от долларовых платежей"

Несмотря на вышесказанное, российский лидер против идеи отказаться от доллара:

"Мы не заинтересованы в полном отказе от долларовых платежей, и мы по-прежнему довольны, например, долларовыми платежами за энергоресурсы, в первую очередь за нефть", — подчеркнул он, добавив, что именно США могут подорвать доверие к собственной валюте.

И уже начали это делать.

По словам Путина, помимо политических аспектов, экономические решения, такие как резолюция Конгресса США о повышении потолка долга, также влияют на привлекательную способность доллара, что предполагает рост инфляции:

"И впервые, возможно, в истории, инфляция в Америке растёт со скоростью, которая, вероятно, не наблюдалась в течение длительного времени. Речь идёт об экономических причинах, которые так или иначе подрывают доверие к валюте. Все задаются вопросом: что теперь? Что будут делать американские экономические власти с этим огромным долгом?"

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