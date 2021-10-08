Политолог объяснил слова посла ЕС о риске для репутации России из-за цен на газ

В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил слова посла Евросоюза (ЕС) Маркуса Эдерера о том, что рост цен на газ в Европе может пошатнуть репутацию России как надёжного поставщика газа.

Такое предположение Эдерера Брутер назвал "очевидным фейком".

"Россия никакого отношения к ценам на газ не имеет. Цены на газ, как нам рассказывают в Европе, устанавливает рынок. А если европейцы хотят как бы от рынка отстроиться, то должны заключать долговременные контракты, фиксировать там цену, её привязку к рынку. А если они собираются пользоваться спотовыми ценами, то, очевидно, они сами их и определяют. И Россия здесь ни при чём", — сказал эксперт.

По словам Брутера, Россия ничем не обязана Евросоюзу, кроме выполнения уже имеющихся контрактов.

"Поэтому всё, что они говорят, они должны, прежде всего, обращать сами к себе, а вовсе не обвинять Россию в том, в чём сами виноваты", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее посол ЕС Маркус Эдерер в интервью РБК заявил, что высокая стоимость газа может привести к тому, что в странах Евросоюза ускорится процесс замещения газа возобновляемыми энергоресурсами.

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