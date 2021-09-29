Лукашенко: "Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным"

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, убийство сотрудника Комитета госбезопасности (КГБ) в Минске нельзя оставить безнаказанным. Он потребовал, чтобы полицейские и следователи разобрались в трагедии.

Накануне, 28 сентября, президенту Белоруссии передали информацию об убийстве. Лукашенко сразу же попросил проработать случившееся "буквально посекундно" и восстановить неизвестные детали в этом преступлении, передаёт БелТА.

Кроме того, глава государства заверил, что родственники погибшего специалиста обязательно получат всю необходимую поддержку и материальную помощь.

"Безнаказанным это не останется", — подчеркнул Лукашенко.

Добавим, по предварительной информации, в квартире жилого дома в Минске могли находиться люди, причастные к террористической деятельности. Они внезапно открыли огонь из ружья и смертельно ранили сотрудника КГБ во время проверки. Ответным огнём был убит стрелявший. Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП.

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