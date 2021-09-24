В Кремле заявили о возможности наихудшего сценария в отношениях с США

В Кремле прокомментировали информацию об очередных антироссийских санкциях. Соответствующие поправки были внесены в оборонный бюджет США, который был в четверг одобрен Палатой представителей Конгресса США.

Законопроект поддержали 316 конгрессменов, против проголосовали 113. В числе принятых поправок — новые санкции против газопровода "Северный поток 2", а также суверенного долга России.

Кроме того, конгрессмены включили в санкционный список 35 россиян, которым вменили "нарушение прав человека". Среди них председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель российского избиркома Элла Памфилова, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и ряд других высокопоставленных чиновников, предпринимателей, журналистов.

Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что "это не наше дело — строить какие-то прогнозы". Так он ответил на вопрос, считает ли, что санкции — это дело решённое, сообщает РИА Новости.

По его словам, этому законопроекту ещё предстоит "пройти несколько операций". После чего возникнет вопрос, станет ли администрация Джо Байдена прислушиваться к "этим рекомендациям" относительно санкций.

Пресс-секретарь президента России заметил, что "пока что-то мы сказать не можем".

Однако подчеркнул, что принятие законопроекта стало бы "наихудшим сценарием" в российско-американских отношениях. По его словам, в таком случае оказался бы перечёркнут "дух Женевы" и скромные надежды на восстановление диалога, которые возникли после переговоров президентов России и США, прошедших в июне этого года.

Отметим, что законопроект должен принять ещё и американский Сенат. В случае расхождений с вариантом Палаты представителей потребуется согласование. Однако едва ли в данном случае речь может зайти о каких-то разногласиях между сенаторами и конгрессменами в отношении антироссийских санкций.

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