EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роскомнадзор может заблокировать сайт КПРФ за призывы к акциям протеста
Собчак поделилась "магическими" фразами из словаря коуч-гуру
Врачи рассказали, что чувствуют при лечении раненых преступников
За подготовку к массовому убийству в Красноярске арестовали студента
Состояние очнувшегося Тимура Бекмансурова оценили в пермском Минздраве
За телами погибших на Эльбрусе спасатели смогут выйти только ближе к ночи
В Перми увеличилось число пострадавших при стрельбе в вузе
Почему общество негативно воспринимает "яжматерей", объяснила мама двоих детей
Павел Воля начал работать по филологической специальности

В Кремле заявили о возможности наихудшего сценария в отношениях с США

Политика

В Кремле прокомментировали информацию об очередных антироссийских санкциях. Соответствующие поправки были внесены в оборонный бюджет США, который был в четверг одобрен Палатой представителей Конгресса США.

В Кремле заявили о возможности наихудшего сценария в отношениях с США

Законопроект поддержали 316 конгрессменов, против проголосовали 113. В числе принятых поправок — новые санкции против газопровода "Северный поток 2", а также суверенного долга России.

Кроме того, конгрессмены включили в санкционный список 35 россиян, которым вменили "нарушение прав человека". Среди них председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель российского избиркома Элла Памфилова, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и ряд других высокопоставленных чиновников, предпринимателей, журналистов.

Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что "это не наше дело — строить какие-то прогнозы". Так он ответил на вопрос, считает ли, что санкции — это дело решённое, сообщает РИА Новости.

По его словам, этому законопроекту ещё предстоит "пройти несколько операций". После чего возникнет вопрос, станет ли администрация Джо Байдена прислушиваться к "этим рекомендациям" относительно санкций.

Пресс-секретарь президента России заметил, что "пока что-то мы сказать не можем".

Однако подчеркнул, что принятие законопроекта стало бы "наихудшим сценарием" в российско-американских отношениях. По его словам, в таком случае оказался бы перечёркнут "дух Женевы" и скромные надежды на восстановление диалога, которые возникли после переговоров президентов России и США, прошедших в июне этого года.

Отметим, что законопроект должен принять ещё и американский Сенат. В случае расхождений с вариантом Палаты представителей потребуется согласование. Однако едва ли в данном случае речь может зайти о каких-то разногласиях между сенаторами и конгрессменами в отношении антироссийских санкций.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США вводят санкции против госдолга России
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
За подготовку к массовому убийству в Красноярске арестовали студента
В Кремле заявили о возможности наихудшего сценария в отношениях с США
Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков
Состояние очнувшегося Тимура Бекмансурова оценили в пермском Минздраве
За телами погибших на Эльбрусе спасатели смогут выйти только ближе к ночи
В Перми увеличилось число пострадавших при стрельбе в вузе
Почему общество негативно воспринимает "яжматерей", объяснила мама двоих детей
Павел Воля начал работать по филологической специальности
Неизвестные вскрыли могилу и забрали тело человека на кладбище в Воронеже
В МИД Венгрии пожаловались на Еврокомиссию из-за давления по теме ЛГБТ
Популярное
Здоровье
Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".

Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Политика. Новости и аналитика
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Общество
Какие ошибки допустил "железный препод" ПГНИУ, экс-подполковник угрозыска
Ирина Гусакова Восемь продуктов, которые изгоняют паразитов Ирина Гусакова Любовь Степушова Выборы в Бундестаг: Есть ли жизнь после Меркель? Любовь Степушова Игорь Буккер Было жарко, но недолго: как погибли Содом и Гоморра Игорь Буккер
Происшествия
"Володе передайте": неизвестный мужчина попросил предупредить Путина о теракте
Общество
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Школьники из США потребовали вернуть рабство
Происшествия
Школьники из США потребовали вернуть рабство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников