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Сенатор объяснил отмену проекта ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам

Политика

Первый заместитель Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал решение правительства не поддерживать законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Сенатор объяснил отмену проекта ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам

"Если говорить о справедливости, то надо индексировать пенсию всем пенсионерам. Но правда заключается в том, что на это нужны дополнительные ресурсы, которых у пенсионной системы нет. И в рамках ограниченных возможностей всегда речь ведётся о приоритизации. И в приоритеты попадают те категории пенсионеров, которые в худшем положении. В худшем — неработающие. Поэтому в условиях недостатка ресурсов помощь в этом смысле оказывается в первую очередь, естественно, неработающим пенсионерам. Так что это не вопрос "хочу/не хочу". Это вопрос возможностей. Если бы такие возможности у экономики и у Пенсионного фонда были, то, безусловно, надо индексировать всем. Тем более что президентом давалось такое задание просчитать и предусмотреть такого рода возможности. Но ещё раз говорю, когда денег не хватает, выбор идёт только в пользу тех категорий, которые наиболее нуждаются", — сообщил Рязанский в беседе с Pravda. Ru.

Сенатор обратил внимание, что недавно государство оказало поддержку той категории граждан, которая находится в сложном положении, — семьям с детьми.

"Когда речь идёт о поддержке либо пенсионеров, либо семей с детьми, то, конечно, в приоритете это дети и семьи, в которых они живут", — отметил эксперт.

Кроме того, в этом году из-за высокой инфляции президент принял решение о единовременной выплате 10 тысяч рублей для пенсионеров, на что ушло почти 600 миллиардов рублей, напомнил Рязанский.

"Как только работающий пенсионер прекращает работать, ему пенсия проиндексируется за весь тот период времени, когда он работал. Так что с точки зрения здравого смысла есть резон помогать тем, кто находится в наиболее сложном положении. Все-таки у работающего пенсионера есть ещё дополнительный заработок. Поэтому выплаты именно таким образом построены. А у человека, который не работает по тем причинам, что у него уже нет сил работать или работы нет, или, не дай Бог, есть ограничения по здоровью, которые равны инвалидности, то этот человек, даже если у него будет работа, не сможет приступить к ней. Поэтому всегда и выбор в пользу тех людей, которые находятся в наиболее сложном положении. Тут философия очень простая: когда нет возможности сделать для всех, делается для наиболее нуждающихся", — подчеркнул сенатор.

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Правительство против индексации пенсии работающим пенсионерам
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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