Правительство РФ выступило против индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство России отказалось поддерживать законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам.

В кабмине объяснили свое решение тем, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов, а в приложении к законодательному акту авторы не объяснили, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться. Ранее правительство трижды не поддерживало подобные инициативы — в 2017, 2019 и в 2020 году.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предполагает возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. По словам одного из авторов инициативы — депутата Ярослава Нилова — из-за низких пенсий многие пенсионеры вынуждены устраиваться на работу, чтобы поддерживать приемлемый уровень жизни. Однако они, как правило, зарабатывают мало. Их финансовое положение остается плачевным при отсутствии индексации страховых пенсий, отметил Нилов.

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