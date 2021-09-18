«Талибан»* лишил узбекский язык официального статуса

Новое правительство Афганистана лишило узбекский язык официального статуса. Об этом сообщили в радикальном движении "Талибан"*.

Талибы приняли закон, согласно которому вводится новая система управления. Также радикалы оставили за двумя государственными языками привилегированный статус, при этом отказавшись от узбекского языка, сообщают РИА Новости со ссылкой на участника радикального движения.

"В законе под названием "Основы" указывается официальная религия Афганистана — суннитский ислам ханафитского мазхаба, а также ее официальные языки — пушту и дари", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на узбекском языке говорят многие жители Афганистана, также в стране имеется шиитская община, состоящая в основном из представителей тюркоязычного народа, хазарейцев.

* запрещенная в России террористическая организация

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