Российский Дед Мороз принял участие в выборах с помощью голосования на дому

Дед Мороз России поддержал своего кандидата на выборах, которые проходят с 17 по 19 сентября. Об этом сообщили представители избирательной комиссии Волгоградской области.

В пресс-службе рассказали, что Дед Мороз был слишком занят для посещения специального участка, поэтому воспользовался возможностью отдать голос дома. Сотрудники избирательной комиссии прибыли в резиденцию с переносной урной.

"Берегите себя, занимайтесь спортом. Скоро встретимся. Ведь Новый год уже близко", — сообщил Дед Мороз на кадрах ролика от "35ТВ".

Ранее российские власти опубликовали производственный календарь в Telegram-канале Кабинета министров. По данным документа, 31 декабря в нашей стране — выходной день. Также действуют традиционные выходные с первого по девятое января 2022 года.

Кроме того, россияне отдохнут с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

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