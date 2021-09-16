Политолог назвал министров, которые могут уйти после выборов

После выборов в Госдуму российское правительство ожидает "пересборка", считает политолог Илья Гращенков. По его мнению, ряд министров могут уйти в отставку. Однако председатель правительства Михаил Мишустин свой пост сохранит.

К такому выводу эксперт пришёл после обращения президента России Владимира Путина, который 15 сентября призвал россиян принять в выборах в Госдуму, назвав голосование "важнейшим событием" в жизни общества.

По мнению Ильи Гращенкова, президент не просто так напомнил о том, что в новом созыве Госдуму депутаты будут обладать расширенными полномочиями — в частности, они будут согласовывать главу правительства и утверждать министров.

"Скорее всего, Путин напомнил об этом не просто так и после выборов правительство может уйти в отставку, чтобы уже к 2022 году оно было пересобрано заново, но уже Госдумой", — написал политолог в своем telegram-канале.

Он считает, что правительство может покинуть министр финансов Антон Силуанов. Политолог полагает, что монетаристская политика Силуанова не согласуется с "планами инфляционистов по запуску мобилизационной экономики".

Среди других министров, которые могут перейти на другую работу, Илья Гращенков назвал министра природных ресурсов Александра Козлова, министра транспорта Виталия Савельева, главу Минэкономразвития Максима Решетникова и министра спорта Олега Матыцина.

Политолог считает, что в Госдуму может перейти и глава МИД Сергей Лавров. В то же время Гращенков полагает маловероятным переход министра обороны Сергея Шойгу. Лавров и Шойгу, напомним, входят в первую пятёрку федерального списка "Единой России" на выборах.

Впрочем, подчеркнём, что это предположения. Вовсе не факт, что будет именно так и правительство и в самом деле ожидает "пересборка".

Выборы в Госдуму, а также парламенты 39-ти российских регионов и муниципальные органы власти стартуют 17 сентября. В этом году они будут продолжаться три дня. В списки избирателей будут включены более 108 млн россиян, для которых по стране откроется свыше 96 тысяч избирательных участков. Также российские граждане смогут отдать свой голос на 348 зарубежных участках в 144 странах.