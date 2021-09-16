Радикальное движение "Талибан"* приняло решение направить гуманитарную помощь, прибывшую в Афганистан, в провинцию Панджшер. Об этом сообщил афганский телеканал RTA.
"На первом заседании правительства талибов* принято решение направить в провинцию Панджшер гуманитарную помощь, которая недавно прибыла в Афганистан", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что радикалы нашли в Панджшерской долине контейнер с оружием советского производства.
* запрещённая в России террористическая организация.
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