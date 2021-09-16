“Талибан”* обеспечит силы сопротивления гуманитарной помощью

Радикальное движение "Талибан"* приняло решение направить гуманитарную помощь, прибывшую в Афганистан, в провинцию Панджшер. Об этом сообщил афганский телеканал RTA.

"На первом заседании правительства талибов* принято решение направить в провинцию Панджшер гуманитарную помощь, которая недавно прибыла в Афганистан", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что радикалы нашли в Панджшерской долине контейнер с оружием советского производства.

* запрещённая в России террористическая организация.

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