Моментальный приход к власти в Афганистане талибов* заставил мировые СМИ заговорить о возобновлении "гражданской войны". Так ли это на самом деле?
Когда в 2001 году Северный альянс (при поддержке США и ряда западных стран) изгнал талибов из Кабула, их политические противники и некоторые полевые командиры тоже бросили вызов авторитету руководителей "Талибана"*.
Вернувшиеся спустя 20 лет талибы пытаются сформировать правительство и правящие институты. Вполне возможно, что оппозиционно настроенные группы будут либо сопротивляться, либо добиваться политических и экономических выгод, но ни одна из этих групп не имеет такого массового влияния, как эти радикально настроенные исламисты.
По мнению западных наблюдателей, Вилаят Хорасан (отделение ИГ* — Прим. ред.) может сколь угодно раздражать общественное мнение кровопролитиями, вроде устроенного 26 августа в международном аэропорту имени Хамида Карзая, однако они никоим образом не угрожают власти движения "Талибан".
В этом отделении ДАИШ, или ИГИЛ, насчитывается не больше 4 000 — 5 000 боевиков, которые действуют на востоке Афганистана, в основном на границе с Пакистаном в провинциях Нангахар и Кунар. В отличие от гораздо более крупного Исламского государства в Ираке и Сирии, афганские игиловцы способны нападать на определённые гражданские объекты, но опасаются вступать в прямое противостояние с силами национальной безопасности или бороться с политической системой государства.
Эксперты не располагают доказательствами поддержки Исламского Государства в сельской местности, жители которых поддерживали талибов в период с 2001 по 2021 год. Что касается Пакистана, там пока не готовы рисковать своими связями с талибами, предлагая помощь их соперникам.
Появились сообщения, что талибы "захватили" Панджшерское ущелье. Изображения флага талибов, поднятого в столице панджшерской провинции Базараке, по-видимому, придают им солидности.
Сопротивление оказывают в основном таджики под водительством Ахмада Масуда, сына известного военачальника Ахмада Шаха Масуда, который вместе с вице-президентом свергнутого правительства Амруллой Салехом организовали Фронт национального сопротивления Афганистана (ранее называвшийся Панджшерским сопротивлением).
В отсутствие какой-либо значительной иностранной поддержки сопротивление Масуда было сконцентрировано на сохранении автономии региона и отражении любых атак талибов. Он предложил переговоры с целью соглашения по принципу "живи и жить давай другим", но такая тактика устарела, и движение на данный момент уже потерпело фиаско.
Генерал, а ныне маршал Абдул-Рашид Дустум, узбек по отцу и туркмен по матери, прошедший выучку в советских военных заведениях, в 1980-е годы командовавший правительственной армией Афганистана, с самого начала воевал с "Талибаном". "Афганский Чапаев", как его прозвали за пылкий нрав, был ключевым связующим звеном с США в операциях Северного альянса, которые в 2001 году совместными усилиями вытеснили талибов из Кабула. Благополучно пережив по меньшей мере два покушения, в августе он ушёл в Узбекистан.
Этнический таджик Атто Мухаммади Нур, занимавшийся обучением моджахедов, сражавшихся против советских войск, за что получил прозвище "Учитель", затем ставший командиром моджахедов "Исламского общества Афганистана", вступил в союз с Дустумом. Борец с шурави в 1980-х годах, в качестве командира Северного альянса он сражался против "Талибана". Ему так же, как и Дустуму, пришлось скрываться в Узбекистане.
Дустум и Нур присягнули на верность Масуду, но могли бы уклониться, если бы Панджшер пал под натиском талибов. Ещё до начала столкновений в интервью агентству Reuters Нур отдавал приоритет политике над военными действиями.
С 2001 года ведущей силой в западном Афганистане, включая третий по величине город страны Герат, является таджик Мохаммад Исмаил-Хан, которого поддерживает Иран. Во время Афганской войны (1979-1989) главнокомандующий "Западной объединённой группировкой" получил прозвища:
В 1992 году занимал пост губернатора провинции Герат, был министром водного хозяйства и энергетики. Пережил несколько покушений, во время одного из них был ранен и потерял сына.
13 августа талибы захватили его в плен и заключили под домашний арест, но через три дня Исмаил-Хан появился в иранском городе Мешхед. Аналитики высказывают предположения, что он сможет получить поддержку из Тегерана, но пока стратегия Ирана не слишком просматривается.
Самой интригующей представляется возможность присоединения бывшего врага "Талибана" Гульбеддина Хекматияра к правительству талибов. Основатель "Исламской партии Афганистана" получал самую большую помощь и поддержки через пакистанцев со стороны ЦРУ в борьбе против Советского Союза. Один из самых жестоких вождей моджахедов в 1990-х годах, до прихода к власти талибов в 1996 году Хекматияр был премьер-министром.
После падения Талибана в 2001 году Хекматияр скрылся в Пакистане, направив свои силы на свержение правительства Карзая — ставленника сил международной интервенции, заняв место в списке врагов США. Вернувшись из ссылки, в сентябре 2016 года он подписал мирное соглашение с властями Афганистана.
Теперь Хекматияр и его бывший враг Хамид Карзай, а также экс-премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла ведут переговоры с пытающимися сформировать правительство талибами.
Хекматияр подтвердил свою решимость работать с талибами, даже если не получит портфель министра: "У нас нет никаких условий для участия в правительстве, кроме назначения компетентных лиц".
* — запрещённые в России террористические организации.
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