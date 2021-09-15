Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит

Моментальный приход к власти в Афганистане талибов* заставил мировые СМИ заговорить о возобновлении "гражданской войны". Так ли это на самом деле?

Талибы

Когда в 2001 году Северный альянс (при поддержке США и ряда западных стран) изгнал талибов из Кабула, их политические противники и некоторые полевые командиры тоже бросили вызов авторитету руководителей "Талибана"*.

Вернувшиеся спустя 20 лет талибы пытаются сформировать правительство и правящие институты. Вполне возможно, что оппозиционно настроенные группы будут либо сопротивляться, либо добиваться политических и экономических выгод, но ни одна из этих групп не имеет такого массового влияния, как эти радикально настроенные исламисты.

Исламское государство* — ДАИШ*

По мнению западных наблюдателей, Вилаят Хорасан (отделение ИГ* — Прим. ред.) может сколь угодно раздражать общественное мнение кровопролитиями, вроде устроенного 26 августа в международном аэропорту имени Хамида Карзая, однако они никоим образом не угрожают власти движения "Талибан".

В этом отделении ДАИШ, или ИГИЛ, насчитывается не больше 4 000 — 5 000 боевиков, которые действуют на востоке Афганистана, в основном на границе с Пакистаном в провинциях Нангахар и Кунар. В отличие от гораздо более крупного Исламского государства в Ираке и Сирии, афганские игиловцы способны нападать на определённые гражданские объекты, но опасаются вступать в прямое противостояние с силами национальной безопасности или бороться с политической системой государства.

Эксперты не располагают доказательствами поддержки Исламского Государства в сельской местности, жители которых поддерживали талибов в период с 2001 по 2021 год. Что касается Пакистана, там пока не готовы рисковать своими связями с талибами, предлагая помощь их соперникам.

Панджшерское сопротивление и Северный альянс

Появились сообщения, что талибы "захватили" Панджшерское ущелье. Изображения флага талибов, поднятого в столице панджшерской провинции Базараке, по-видимому, придают им солидности.

Сопротивление оказывают в основном таджики под водительством Ахмада Масуда, сына известного военачальника Ахмада Шаха Масуда, который вместе с вице-президентом свергнутого правительства Амруллой Салехом организовали Фронт национального сопротивления Афганистана (ранее называвшийся Панджшерским сопротивлением).

В отсутствие какой-либо значительной иностранной поддержки сопротивление Масуда было сконцентрировано на сохранении автономии региона и отражении любых атак талибов. Он предложил переговоры с целью соглашения по принципу "живи и жить давай другим", но такая тактика устарела, и движение на данный момент уже потерпело фиаско.

Генерал, а ныне маршал Абдул-Рашид Дустум, узбек по отцу и туркмен по матери, прошедший выучку в советских военных заведениях, в 1980-е годы командовавший правительственной армией Афганистана, с самого начала воевал с "Талибаном". "Афганский Чапаев", как его прозвали за пылкий нрав, был ключевым связующим звеном с США в операциях Северного альянса, которые в 2001 году совместными усилиями вытеснили талибов из Кабула. Благополучно пережив по меньшей мере два покушения, в августе он ушёл в Узбекистан.

Афганцы

Этнический таджик Атто Мухаммади Нур, занимавшийся обучением моджахедов, сражавшихся против советских войск, за что получил прозвище "Учитель", затем ставший командиром моджахедов "Исламского общества Афганистана", вступил в союз с Дустумом. Борец с шурави в 1980-х годах, в качестве командира Северного альянса он сражался против "Талибана". Ему так же, как и Дустуму, пришлось скрываться в Узбекистане.

Дустум и Нур присягнули на верность Масуду, но могли бы уклониться, если бы Панджшер пал под натиском талибов. Ещё до начала столкновений в интервью агентству Reuters Нур отдавал приоритет политике над военными действиями.

"Лев Герата" и Иран

С 2001 года ведущей силой в западном Афганистане, включая третий по величине город страны Герат, является таджик Мохаммад Исмаил-Хан, которого поддерживает Иран. Во время Афганской войны (1979-1989) главнокомандующий "Западной объединённой группировкой" получил прозвища:

"Туран (капитан) Исмаил",

"Лев Герата".

В 1992 году занимал пост губернатора провинции Герат, был министром водного хозяйства и энергетики. Пережил несколько покушений, во время одного из них был ранен и потерял сына.

Афганцы

13 августа талибы захватили его в плен и заключили под домашний арест, но через три дня Исмаил-Хан появился в иранском городе Мешхед. Аналитики высказывают предположения, что он сможет получить поддержку из Тегерана, но пока стратегия Ирана не слишком просматривается.

"Исламская партия Афганистана" Хекматияра

Самой интригующей представляется возможность присоединения бывшего врага "Талибана" Гульбеддина Хекматияра к правительству талибов. Основатель "Исламской партии Афганистана" получал самую большую помощь и поддержки через пакистанцев со стороны ЦРУ в борьбе против Советского Союза. Один из самых жестоких вождей моджахедов в 1990-х годах, до прихода к власти талибов в 1996 году Хекматияр был премьер-министром.

После падения Талибана в 2001 году Хекматияр скрылся в Пакистане, направив свои силы на свержение правительства Карзая — ставленника сил международной интервенции, заняв место в списке врагов США. Вернувшись из ссылки, в сентябре 2016 года он подписал мирное соглашение с властями Афганистана.

Теперь Хекматияр и его бывший враг Хамид Карзай, а также экс-премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла ведут переговоры с пытающимися сформировать правительство талибами.

Хекматияр подтвердил свою решимость работать с талибами, даже если не получит портфель министра: "У нас нет никаких условий для участия в правительстве, кроме назначения компетентных лиц".

* — запрещённые в России террористические организации.

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