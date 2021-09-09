Толстой заявил о бесполезности органов опеки в России

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что нынешняя система опеки не способна обеспечить защиту интересов семьи и детей. Провести реформу этой системы невозможно, однако можно создать новую систему, считает парламентарий.

"В нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать новую опеку", — сказал Толстой.

По словам вице-спикера, необходимо создать опеку, которая будет защищать интересы семьи со стороны государства.

Он отметил, что Госдума нового созыва будет системно прорабатывать тему опеки и защиты семьи. Толстой выразил уверенность в том, что депутаты смогут "остановить этот беспредел, в буквальном смысле, когда государство вмешивается в дела семьи, изымает детей".

Вице-спикер заявил, что сейчас "рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в отчётах" чиновников.

Заявления прозвучали на встрече Толстого с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и защиты детства.

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