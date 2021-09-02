"Лично не приглашали": Песков объяснил почему Японию не позвали на ВЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что лидера Японии не пригласили "лично" на Восточный экономический форум, потому что это открытая площадка.

Форум в целом открыт для всех лидеров региональных государств, но не все лидеры достаточно мобильны, — заявил Песков.

По словам Пескова, ещё одна причина отсутствия некоторых лидеров в том, что многие главы государств соблюдают особые режимы из-за пандемии коронавируса, передают "Известия".

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Кацунобо Като сообщил, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет участвовать в ФЭВ и даже не выступит на онлайн-конференции — "он не получал приглашения на этот форум".

Ранее СМИ сообщали, что японская делегация не будет участвовать в ВЭФ из-за обострения ситуации с COVID-19 в стране.

Восточный экономический форум стартовал сегодня во Владивостоке. В течение трёх дней ожидают более 4 тысяч участников. Те, кто не приехал могут выступить с обращением в режиме онлайн.

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