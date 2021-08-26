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Песков назвал главную "занозу" в отношениях Москвы и Анкары

Политика » Власть » Кремль

Несмотря на существующие связи между Москвой и Анкарой, отношения сейчас рискуют быть подорванными решением Турции поддержать претензии Украины по статусу Крыма.

Песков назвал главную "занозу" в отношениях Москвы и Анкары

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил обеспокоенность тем, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу принял участие в работе "Крымской платформы", организованной Украиной.  

“Российско-турецкие отношения в целом — это партнерство не только на словах, но и на самом деле основанное на реальном и прочном фундаменте торгово-экономической и инвестиционной деятельности, - сказал Песков. - Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий.  Крымская тема является областью значительных разногласий. Мы не принимаем позицию наших турецких коллег и считаем ее абсолютно неправильной”.

Напомним, что в работе форума приняли участие представители 46 стран. О том, что они пообещали Украине, читайте в материале Pravda.Ru:

Чего наобещали Украине гости "Крымской платформы"

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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