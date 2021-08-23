"Разжигание межнациональной розни": Лавров оценил высказывания Зеленского

Насаждение на Украине идеологии национальной нетерпимости в отношении русских абсолютно неприемлемо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

Министр напомнил о подписанном в июле президентом Украины Владимиром Зеленским законе "О коренных народах Украины". По мнению Сергея Лаврова, этот документ, а также ранее принятые законы о госязыке и образовании ущемляют интересы русскоязычного населения страны.

"По сути, речь идет об искусственном делении людей на категории с отличающимся набором прав, что очень напоминает теорию и практику нацистской Германии", — заявил глава МИД РФ.

Он назвал разжиганием национальной розни высказывание Владимира Зеленского, который в одном из интервью предложил русским "уезжать и искать себе место в России".

"Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность", — отметил Сергей Лавров.

По его словам, Россия продолжит добиваться от властей Украины выполнения ими обязательств по соблюдению прав человека в стране, в том числе — культурных и образовательных прав нацменьшинств.

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