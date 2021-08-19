Единороссы закроют границы для "русофобов"

Депутаты от партии "Единая Россия" подготовили законопроект, который запретит "русофобам" приезжать в Россию.

Продолжение запретительной саги

Представители правящей партии давно и всерьёз взялись за создание в России единого отношения к истории страны, обозначив основные критерии так называемой исторической правды. Любая критика властей и отличающиеся от идеологической парадигмы мнения на прошлое без труда подводятся под запретительные и репрессивные статьи.

На этом поприще уже немало сделано "Единой Россией" для защиты правящей политической элиты от внутренних и внешних угроз под соусом заботы о гражданах и государственности. Теперь же по новому закону предлагается запретить иностранцам и лицам без гражданства пересекать границу Российской Федерации, если они:

возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку;

оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества;

распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику); а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.

Закона о выдворении граждан из страны за совершение одного из вышеперечисленных действий пока не существует, что оставляет широкое поле для деятельности депутатов от правящей партии в будущем. Активный борец с "русофобами" депутат Госдумы Александр Хинштейн считает:

"Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит".

Смысловые парадоксы

В марте 2021 года Государственная дума одобрила законопроект, инициатором которого выступила фронтмен запретительной системы Ирина Яровая. Законом предусмотрено наказание граждан за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, которое признано одной из форм реабилитации нацизма. Станут наказывать и тех граждан, кто станет "оскорблять память защитников Отечества, унижать честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны".

Подогнать под подобное оскорбление можно любого гражданина, чья оценка исторических событий середины ХХ века не совпадёт с "линией партии". Запретительная система фактически свела на нет возможность публичных дискуссий на историческую тему.

Примечательно, что те самые ветераны ВОВ, с которыми довелось общаться, в том числе и участниками Курской битвы, и взятия Зееловских высот, сейчас точно бы пошли на зону по закону Яровой об оскорблении ветеранов.

Тех же ветеранов ВОВ, кто потерял своих боевых товарищей и буквально стервенел при упоминании имён маршалов Победы, которые, по их мнению, не считали потерь, чтобы выполнить приказ о взятии того ли иного населённого пункта к советской праздничной дате, наверно и вовсе объявили бы пособниками нацистов, с которыми они героически сражались.

Вирус национализма

Разумеется, любое приличное государство обязано реагировать на проявления радикальных человеконенавистнических тенденций, будь то расизм, ксенофобия или какие-либо другие формы дискриминации и унижения людей.

Инциденты в Киргизии с избитым за принадлежность к русскому народу мальчику и пьяной выходкой в отношении сотрудницы магазина, с так называемыми "языковыми патрулями" в Казахстане также стали частью информационной повестки и повода для разговора на самом "верху".

К сожалению, тема национализма редко когда становится популярной без политической подоплёки и зачастую порождается ровно такими же действиями в отношении граждан той или иной страны. Порочная практика называть приехавших на заработки представителей народов Средней Азии "чурками" или "понаехавшими" постепенно аукается и привлекает внимание политиков. А ведь и жители европейской части России во время Великой Отечественной войны были в эвакуации у предков нынешних "понаехавших" и были встречены ими по-людски.

В беседе с белорусами, которые приехали в Москву работать, вести свой бизнес, обратила на себя внимание их тревога, с которой они говорили о национализме, который поднимается в республике Беларусь на фоне протестных событий в стране. Один из них посетовал:

"А что вы хотите? Поднимается волна национализма даже в нашей вполне себе спокойной в этом отношении стране. Россия же безоговорочно поддержала Лукашенко. В российских новостях ретранслируют лишь его (президента Белоруссии — ред.) версию событий и считают нормальным отрядить своих силовиков с автозаками, чтобы помогать белорусским коллегам бить и сажать белорусов. У любого, даже самого уравновешенного белоруса это вызывает протест и желание обособиться от России".

Игры на обострение

В понятие "русофобия" отечественные политики, представляющие правящую политическую элиту, помимо "пещерного национализма", внесли и политическую составляющую. Отождествили действия властей с желаниями и поведенческом мировоззрением русского народа в целом. Любая геополитическая авантюра автоматически перекладывается на всю нацию. Так уж устроено человеческое сознание.

Ловко трансформировав тот же секретный протокол с нацистской Германией из преступного и не отвечающего интересам народов СССР в "дипломатическую победу", тут же получили жёсткую реакцию Польши, которая без оглядки ударила в том числе и по мемориалам бойцам Красной армии.

Да, это неправильно с человеческой точки зрения, но у тех же поляков свои счёты с насильственной советизацией их страны после Второй мировой войны. Бьют же по чувствительным местам. Видимо, российская политическая элита полагает, что у других народов таких чувствительных мест не существует.

Деликатность и такт — дорога со встречным движением. Возможно, и в оценках исторических событий стоило бы быть аккуратными, а ещё важнее — корректными, чтобы в угоду идеологическим заморочкам правящей политической элиты, не страдали отношение ко всему народу России и память героически погибших солдат.

Тем более, что действующее законодательство страны и без дополнительных корректировок об оскорбляющихся на альтернативное мнение, вполне справится с защитой граждан от националистического мракобесия, вандализма и других безобразий. Если, конечно, не рассматривать так называемую "русофобию" как элемент жупела для поддержания в тонусе собственных граждан в контексте внутренней повестки.

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