Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия следует своим обязательствам по международному гуманитарному праву в вопросах приема беженцев.
Так глава МИД ответил на вопрос журналиста, будет ли Россия принимать афганских беженцев.
Ранее Лавров заявил, что вопрос признания Россией "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в РФ) официальной властью в Афганистане будет зависеть от того, насколько действия талибов будут соответствовать их заявлениям и обещаниям.
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