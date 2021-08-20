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Лавров: Россия готова принимать беженцев из Афганистана

Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия следует своим обязательствам по международному гуманитарному праву в вопросах приема беженцев.

Так глава МИД ответил на вопрос журналиста, будет ли Россия принимать афганских беженцев.

Ранее Лавров заявил, что вопрос признания Россией "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в РФ) официальной властью в Афганистане будет зависеть от того, насколько действия талибов будут соответствовать их заявлениям и обещаниям.

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Будет ли Россия вводить войска в Афганистан?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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