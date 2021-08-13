Названа дата визита Меркель в Москву и Киев

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву 20 августа. Она встретится с президентом России Владимиром Путиным, после чего отправится в Киев.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что после Москвы Меркель прибудет в Киев. Это произойдёт 22 августа. Подробности программы станут известны позже.

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Меркель обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским гарантии Германии после запуска газопровода "Северный поток-2". Кроме того, стороны поговорят о ситуации в Донбассе.

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