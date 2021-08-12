Аксенов о Зеленском: с рапанами перебьется, из Крыма - выдадим

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время прямой линии, которая в эти минуты проходит в Симферополе, прокомментировал слова президента Украины Зеленского о любимых рапанах с песочком.

"Перебьется" - заявил глава Крыма, добавив - у Зеленского есть окружение, у которого есть бизнес в Крыму, пусть они ему покупают и отправляют рапанов.

Также Аксенов напомнил Зеленскому о существующей до сих пор квартире в Крыму - предупредив, что если тот прибежит в Крым как в убежище, то он будет выдан Украине.

"Я думал, у него тут есть товарищи, которые ему пересылают, многие из них имеют в российскому Крыму свой бизнес, у Зеленского есть в Крыму квартира - возможно, как убежище, если ему придется бежать из Украины (но предупреждаю, что мы его выдадим). Если Зеленский хочет рапанов, пусть покупают, отсылать рапанов Зеленскому не будем, перебьются" - заявил Аксенов на вопрос ведущие "Прямой линии"

Так Аксёнов ответил на слова Зеленского о его детских воспоминаниях. Президент Украины в недавнем выступлении заявил, что Крым ассоциируется у него с рапанами, а новые власти ничего не знают о регионе. По мнению главы украинского государства, из-за этого полуостров не станет "русской территорией".

"Когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю… Это никогда не будет русской территорией", — говорил Зеленский.

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