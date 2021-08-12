EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ФСБ задержала одного из создателей гиперзвуковой ракеты
В Екатеринбурге девушка встретилась со змеёй в салоне такси
В России задержали учёного Александра Куранова по делу о госизмене
Жители Керчи готовятся к эвакуации из-за потопа
Специалисты похвалили диету постройневшей Надежды Бабкиной
Украинская спортсменка ответила на травлю из-за фото с россиянкой
В России могут заморозить цены на цветы перед 1 сентября
Власти Крыма опровергли информацию о прорыве дамбы
Шойгу удивил экспертов, дав старт реконструкции БАМа

Аксенов о Зеленском: с рапанами перебьется, из Крыма - выдадим

Политика

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время прямой линии, которая в эти минуты проходит в Симферополе, прокомментировал слова президента Украины Зеленского о любимых рапанах с песочком.

Аксенов о Зеленском: с рапанами перебьется, из Крыма - выдадим

"Перебьется" - заявил глава Крыма, добавив - у Зеленского есть окружение, у которого есть бизнес в Крыму, пусть они ему покупают и отправляют рапанов.

Также Аксенов напомнил Зеленскому о существующей до сих пор квартире в Крыму - предупредив, что если тот прибежит в Крым как в убежище, то он будет выдан Украине.

"Я думал, у него тут есть товарищи, которые ему пересылают, многие из них имеют в российскому Крыму свой бизнес, у Зеленского есть в Крыму квартира - возможно, как убежище, если ему придется бежать из Украины (но предупреждаю, что мы его выдадим). Если Зеленский хочет рапанов, пусть покупают, отсылать рапанов Зеленскому не будем, перебьются" - заявил Аксенов на вопрос ведущие "Прямой линии"

Так Аксёнов ответил на слова Зеленского о его детских воспоминаниях. Президент Украины в недавнем выступлении заявил, что Крым ассоциируется у него с рапанами, а новые власти ничего не знают о регионе. По мнению главы украинского государства, из-за этого полуостров не станет "русской территорией".

"Когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю… Это никогда не будет русской территорией", — говорил Зеленский.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кто и как будет смещать Зеленского
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
На юг России движется опасный мезоциклон
Москвичи могут получить квартиру или автомобиль за онлайн-голос на выборах
Козак не объяснил, зачем России дружить с Молдавией
ФСБ задержала одного из создателей гиперзвуковой ракеты
В Екатеринбурге девушка встретилась со змеёй в салоне такси
В России задержали учёного Александра Куранова по делу о госизмене
Жители Керчи готовятся к эвакуации из-за потопа
Специалисты похвалили диету постройневшей Надежды Бабкиной
Почему российский посол разозлил иранцев
Украинская спортсменка ответила на травлю из-за фото с россиянкой
Популярное
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов
"Не содержать коллективы с дворцами": в Госдуме заявили о ненужности ПФР
Политика. Новости и аналитика
"Не содержать коллективы с дворцами": в Госдуме заявили о ненужности ПФР
Маммология
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Российский шоу-бизнес
Звезда КВН Ольга Картункова снова набрала лишний вес
Усам Оздемиров Неолиберальная модель рискует взорвать всю планету Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти станут бороться с "внутренней угрозой" Василий Амирджанов Любовь Степушова Казахстан поощряет издевательства над русскими. Россия молчит Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
Человеческий фактор
Налоговик покрывал долги неплательщиков из своего кармана
Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде
Новости Екатеринбурга
Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников