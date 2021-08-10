И не надо мне ЦИКать!

Татьяну Буланову сняли с выборов после публичной жалобы Памфиловой.

Опубликованное в выходные открытое письмо певицы главе Центральной избирательной комиссии стало поводом для отправки из Москвы в Петербург специальной группы для проверки деятельности подчинённых. Несмотря на это, уже сегодня Буланову вызвали в избирком на Арсенальную набережную для вручения решения об отказе в регистрации. Народная артистка в этом году идет на городские и федеральные выборы от партии "Родина".

В обращении, опубликованном в Сети в пятницу вечером, Буланова пожаловалась на самоуправство городских властей, установивших негласный запрет на агитацию партии в Северной столице. В ответ на видеописьмо Памфилова посетовала на положение дел в Петербурге и возложила ответственность на губернатора, после чего сообщила об отправке в город проверяющей комиссии. Сегодня народной артистке вручили протокол решения о недопуске к выборам в городской ЗакС — после проверки и отбраковки собранных подписей, их числа не хватило для регистрации кандидата.

Фото: Невские новости

Певица по этому поводу эмоционально выразила явное недоумение:

"Вы знаете, я живу всю жизнь в Петербурге. Знаю лично тысячи людей. Меня знают сотни тысяч. И мне говорят, что за меня не могли подписаться 5-6 тысяч. Это просто немыслимо! Наша команда собирала подписи по всему городу. Десятки тысяч людей. Лидера Андрея Петрова зарегистрировали, а меня нет?! Это просто обидно. Команда у нас одна на всех. И все работали хорошо. То нам не дают вешать плакаты, то не пускают по подписям. Мне жаль мой Петербург, жаль моих сторонников, что им за меня не дают голосовать. Я разочарована, простите".

Выборы в Государственную Думу и городские законодательные собрания пройдут в этом году в трёхдневный период с 17 по 19 сентября.