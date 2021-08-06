Шугалей обогнал Беглова в цифрах

Согласно соцопросам, рейтинг социолога Максима Шугалея оказался выше рейтинга губернатора Санкт-Петербурга.

Социологические исследования, которые проводятся в рамках текущей избирательных кампаний в Госдуму и в Заксобрание Санкт-Петербурга, зафиксировали падение рейтинга губернатора Александра Беглова.

По словам эксперта Сергея Ходоса, положительно относятся к главе города только 29,7% опрошенных, в основном это люди, работающие в бюджетной сфере. Узнаваемость у Беглова высокая, но электоральный рейтинг падает.

"Рейтинг Губернатора Александра Беглова достиг минимальных значений за время его работы в Санкт-Петербурге: составляет всего 22,3% и продолжает снижаться", — заявил эксперт.

Ходос также обратил внимание на любопытный факт: позиции губернатора настолько упали, что он оказался ниже одного из кандидатов в депутаты ЗакСа социолога Максима Шугалея.

Электоральный рейтинг ученого и президента Фонда защиты национальных ценностей при относительное невысокой узнаваемости сейчас составляет 35,2%. Однако рейтинг одобрения у Шугалея высокий, положительно социолога оценивают 87,6% респондентов.