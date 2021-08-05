EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В РПЦ прокомментировали иск женщины, которая оскорбилась рекламой Макдоналдса
Более 56 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму
Шойгу послал ИЛ-76 тушить пожар в Мордовском заповеднике
Учёные Британии сокрушаются из-за утерянного 16 лет назад плана против "ковида"
Отстранённые от работы антипрививочники АО "Щегловский вал" обратились в суд
Власти Греции не подтвердили информацию о заказе второго Бе-200
Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной
В Судане суд приговорил к казни шестерых спецназовцев из-за убийства студентов
Стали известны подробности драки актёра Рыжикова с курьером

МВД Латвии: "Мигранты из Белоруссии — не настоящие беженцы"

Политика

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила, что нельзя считать настоящими беженцами нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих литовско-белорусскую границу.

МВД Латвии: "Мигранты из Белоруссии — не настоящие беженцы"

"Они не являются настоящими беженцами, они не являются жертвами военных конфликтов или других таких ситуаций, когда нужно бежать и спасать жизнь. В основном это люди, которые купили билет на самолёт, чтобы оказаться в определённом месте и перейти границу", — сказала Голубева.

Она считает, что белорусские власти используют этих людей, чтобы преследовать свои политические интересы в отношении Евросоюза. Глава МИД Латвии отметила, что "эти люди в их стремлении к лучшей жизни являются пешками в чьей-то игре".

По словам Голубевой, власти Литвы не могут не реагировать на потоки людей, пересекающих границу. Если кто-то из них будет претендовать на получение политического убежища, то "мы будем очень серьёзно проверять, действительно ли это так", добавила министр. При этом сотрудники пограничной службы не будут позволять нелегалам проникать на территорию Латвии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новый министр МВД Латвии Мария Голубева
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В обороне на западном фронте: россиян в Донбассе лишили избирательного права
Более 56 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплаты на школьную форму
Почему в крови бывает много кальция?
Шойгу послал ИЛ-76 тушить пожар в Мордовском заповеднике
"Кавказ без русских" — страшилка или реальность?
Учёные Британии сокрушаются из-за утерянного 16 лет назад плана против "ковида"
Отстранённые от работы антипрививочники АО "Щегловский вал" обратились в суд
Кардиологи рассказали про четыре причины, по которым повышается давление
Власти Греции не подтвердили информацию о заказе второго Бе-200
Технология домашнего маникюра: основные правила
Популярное
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.

Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Политика. Новости и аналитика
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Одиночные виды
Отец Тимановской отреагировал на слухи об угрозах со стороны властей
Любовь Степушова Грузия выбывает из проекта "анти-Россия" Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Бывший СССР
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Здоровье
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников