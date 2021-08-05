МВД Латвии: "Мигранты из Белоруссии — не настоящие беженцы"

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила, что нельзя считать настоящими беженцами нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих литовско-белорусскую границу.

"Они не являются настоящими беженцами, они не являются жертвами военных конфликтов или других таких ситуаций, когда нужно бежать и спасать жизнь. В основном это люди, которые купили билет на самолёт, чтобы оказаться в определённом месте и перейти границу", — сказала Голубева.

Она считает, что белорусские власти используют этих людей, чтобы преследовать свои политические интересы в отношении Евросоюза. Глава МИД Латвии отметила, что "эти люди в их стремлении к лучшей жизни являются пешками в чьей-то игре".

По словам Голубевой, власти Литвы не могут не реагировать на потоки людей, пересекающих границу. Если кто-то из них будет претендовать на получение политического убежища, то "мы будем очень серьёзно проверять, действительно ли это так", добавила министр. При этом сотрудники пограничной службы не будут позволять нелегалам проникать на территорию Латвии.

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