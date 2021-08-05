Лукашенко: власти Литвы — "мерзавцы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "мерзавцами" власти Литвы, которые выдворяют мигрантов из своей страны. Он отметил, что Запад использует ситуацию с нелегалами для давления на республику. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.

Лукашенко заявил, что его настораживают последние события на границах Белоруссии с Литвой и Польшей.

"Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике — шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз", — сказал Лукашенко.

В качестве примера подобных угроз президент упомянул ситуацию с якобы нелегальными мигрантами, которых будут собирать в официальных пунктах пропуска между Литвой и Белоруссией и "под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси".

Если это случится, то может произойти конфликт, поскольку сотрудники пограничной службы должны обеспечивать защиту границы. Лукашенко назвал складывающуюся обстановку опасной, но отметил, что в Белоруссии предвидели этот сценарий. Он призвал быть внимательными к "соседям, особенно на Западе".

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