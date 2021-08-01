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Жириновский ответил на обвинения Баку

Политика

Глава российских либерал-демократов Владимир Жириновский отреагировал на скандал с МИД Азербайджана. По его мнению, чиновники в Баку не понимают, что такое свобода слова.

Жириновский ответил на обвинения Баку

Скандал возник из-за высказываний лидера ЛДПР в интервью на радио "КП". Жириновский призвал разобраться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который обязан не допустить смертей российских солдат в Нагорном Карабахе.

МИД в Баку вызвало временного поверенного РФ и вручило ноту, в которой заявили, что слова Жириновского были оскорбительными. Политик заявил, что не понимает появления ноты, так как Россия находится в регионе Южного Кавказа по просьбе.

"И я, ЛДПР против этого. Разбирайтесь сами", — приводит ТАСС слова Жириновского.

Жириновский заявил, что неоднократно говорил об Ильхаме Алиеве как о мудром руководителе.

"Я хвалил и Ильхама Алиева, и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают… они что, не знают о свободе слова?" — сказал политик продолжил лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, в США в открытую президента Байдена называют "дураком", а Трампа лишили голоса, но никто не подаёт ноту. Лидер ЛДПР заявил, что имеет право высказывать своё мнение.

"Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?" — подытожил глава ЛДПР.

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Жириновский Азербайджану – не друг и не враг
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Олег Артюков
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