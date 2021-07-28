У депутатов ЛДПР в думе города Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ) на портале госуслуг появилась отметка о судимости. Причем по их же собственной воле. Представители других политических партий такой отметкой не обзавелись.
По словам председателя избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа Дениса Корнеева, пометки о судимости появились из-за невнимательности самих депутатов.
При подаче документов в соответствующей графе было указано, что если судимости нет, то и заполнять ее не нужно. Однако все депутаты написали "не судим". И при переносе информации на портал госуслуг была поставлена отметка, что судимость есть, сообщает издание URA.Ru.
Денис Корнеев сообщил, что в течение суток ошибка будет исправлена. А руководитель ханты-мансийского отделения ЛДПР Виталий Чистов признал, что мог допустить такую ошибку.
Напомним, ранее лидер либерал-демократов Владимир Жириновский призвал ужесточить ответственность для тех депутатов, кто агитирует жителей России отказываться от вакцинации.
По его словам, подобное поведение парламентариев недопустимо. А если среди таковых есть противники вакцинации, то должны сдать мандаты и "идти где-то в подворотне с какими-то старушками объединяться, с сектантами".
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