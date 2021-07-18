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Встреча с инвесторами: Светлана Тихановская полетит с отчётом в США

Политика

На встречу с высокопоставленными лицами США вылетает Светлана Тихановская — главное действующее лицо белорусской оппозиции, посол от народа в Литве и бывший кандидат в президенты.

Светлана Тихановская

Планируется целый ряд официальных визитов, которые состоятся в:

  • Белом доме,
  • Госдепартаменте,
  • на встрече с журналистами,
  • встрече с иммигрантами.

Светлана Тихановская решила не ограничиваться только поддержкой Литвы. Будучи почетным гостем — как и многие белорусские оппозиционеры — в прибалтийском государстве-партнере НАТО, она должна была рано или поздно явиться на поклон к "хозяевам".

Напомним, что свою популярность Тихановская приобрела после выборов президента Белоруссии 2020 года. На них, получив 10% голосов, она заявила о фальсификации результатов. Тихановская открыто призывала людей выходить на улицы, чтобы выразить свое несогласие с результатами выборов, но после этого покинула Белоруссию и получила политическое убежище в Литве.

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Кто такая Тихановская?
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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