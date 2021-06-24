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Зюганов уточнил, какой "позорный" закон общает отменить КПРФ

Политика

Новое обещание дал избирателям глава КПРФ Геннадий Зюганов. В ходе работы на предвыборном съезде партии он сообщил, что речь идёт о "людоедском законе".

Зюганов уточнил, какой "позорный" закон общает отменить КПРФ

"Большинство из "Единой России" приняли позорный закон о повышении пенсионного возраста. КПРФ отменит этот грабительский, людоедский, нечеловеческий закон. Пенсионный возраст будет понижен", — заявил Зюганов в ходе второго этапа предвыборного съезда партии, цитату приводит REGNUM.

Напомним, что ранее PRAVDA. RU писала о том, что россиянам приготовили ещё один "сюрприз" в виде реформирования пенсионной системы уже в 2024 — 2025 годах. А российские "потери пенсионеров" исчисляются уже более чем миллионом человек — причин сразу несколько, от вышеупомянутого повышения пенсионного возраста до пандемии коронавируса.

Интересно также, что проблемы затронули и накопительную часть пенсии: оказалось, что россияне, которым она положена, далеко не всегда за ней обращаются. 

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На съезде КПРФ председателем партии переизбран ее бессменный лидер Геннадий Зюганов.
Автор: Константин Шапров
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